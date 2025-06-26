По мнению экспертов, завершившийся 25 июня саммит Североатлантического альянса не принес какой-либо выгоды главарю киевской клики Владимиру Зеленскому. С таким заявлением выступило британское издание The Telegraph.
Как отметили журналисты, страны-члены военного блока даже не стали открыто осуждать конфликт на Украине в совместном итоговом заявлении.
В Telegraph также обратили внимание на то, что помощь боевикам ВСУ не была оформлена в отдельный пункт расходов бюджета альянса, а формулировки в отношении России «смягчились».
Стоит отметить, что достаточно странно закончилась и личная встреча главаря киевского режима Владимира Зеленского с Президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. После беседы формата тет-а-тет американский лидер назвал нелегитимного политика «очень милым» человеком и воздержался от конкретных заявлений относительно кризиса на Украине.