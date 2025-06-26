Австралия ввела санкции против 37 российских граждан, включая певца SHAMAN

Австралия утвердила новые санкции против России, под действиями которых оказались семь организаций и 37 человек, в том числе певца Ярослава Дронова (SHAMAN), следует из заявления австралийского внешнеполитического ведомства.
«В него (пакет ограничений — прим. ред.) входят новые целенаправленные финансовые санкции и запрет на поездки в отношении 37 лиц, а также целенаправленные финансовые санкции против семи организаций», — сказано в сообщении.
Кроме Дронова, в перечень были внесены глава Татарстана Рустам Минниханов, первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, журналист Арам Габрелянов, глава АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, актёр Вячеслав Манучаров и телеведущая Мария Киселева.
Также под рестрикции попали страховая компания «Согласие», АО «Микрон», «Байкал электроникс», ПАО «Электровыпрямитель», «Минатех», «ЧИП и ДИП» и «Правфонд» (Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом).
Напомним, в конце февраля Австралия ввела санкции против 70 граждан РФ и 79 российских организаций. Указанный пакет ограничений стал самым масштабным со стороны австралийских властей с февраля 2022 года. Речь шла о финансовых санкциях и ограничениях на въезд в Австралию.