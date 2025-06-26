Михаил Котюков вручил награды жителям Красноярского края

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков провел церемонию награждения, в ходе которой более 30 жителей региона получили государственные и краевые награды. Среди удостоенных — орден «Родительская слава», звание «Мать-героиня», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали Луки Крымского и благодарности Президента Российской Федерации.
Высшие ведомственные награды были вручены девяти жителям края, среди которых заслуженные работники металлургической, нефтяной и газовой промышленности, а также сферы транспорта и строительства. Кроме того, 14 человек были отмечены краевыми наградами, получив знаки отличия Красноярского края за трудовые заслуги и заслуги в охране окружающей среды, а также звания заслуженных работников агропромышленного комплекса, здравоохранения и физической культуры.
Губернатор отметил важность служения выбранному делу и подчеркнул, что награды являются признанием труда и примера для молодежи. Он поздравил всех награжденных с высокими достижениями и выразил уверенность в том, что впереди у них много новых успехов.
Среди награжденных была Антонида Акинина, которая стала первой жительницей Красноярского края, удостоенной звания «Мать-героиня» в современной России. Она и ее супруг Александр воспитывают 13 детей — 7 сыновей и 6 дочерей, а также имеют 30 внуков и 3 правнука. Супруги привили своим детям любовь к труду, спорту и здоровому образу жизни.
Также медаль ордена «Родительская слава» была вручена семье Максима и Ляйсян Харламовых за их вклад в укрепление института семьи. Супруги воспитывают четырех детей и активно участвуют в общественной жизни: Ляйсян занимается домашним хозяйством и состоит в Красноярском молодежном корпусе спасателей, а Максим служит в поисково-спасательном отряде.
Почетная грамота Губернатора была вручена известной спортсменке Ольге Медведцевой. Двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира возглавляет спортивную школу олимпийского резерва «Академии биатлона» и активно занимается подготовкой юных спортсменов. С 2023 года она избрана президентом региональной организации Федерации биатлона и способствует организации спортивных мероприятий в крае, пропагандируя здоровый образ жизни.