Михаил Котюков вручил награды жителям Красноярского края

Высшие ведомственные награды были вручены девяти жителям края, среди которых заслуженные работники металлургической, нефтяной и газовой промышленности, а также сферы транспорта и строительства. Кроме того, 14 человек были отмечены краевыми наградами, получив знаки отличия Красноярского края за трудовые заслуги и заслуги в охране окружающей среды, а также звания заслуженных работников агропромышленного комплекса, здравоохранения и физической культуры.