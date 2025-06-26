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Депутаты Госдумы требуют снизить цены на продукты питания

В Госдуме предлагают ограничить торговую наценку на некоторые товары.

Источник: IrkutskMedia.ru

Нужно ввести ограничения на торговую наценку на товары первой необходимости, а также принять иные меры для снижения цен, считает депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он вновь напомнил, что нужно ограничивать торговую наценку на продукты питания из списка товаров первой необходимости. По мнению Миронова, надбавка в магазине не должна превышать 15% от стоимости товара.

Парламентарий также отметил, что нужно снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания до 10%. Это позволит уменьшить инфляцию в стране, объяснил он. Также надо добиться от Центробанка снижения ключевой ставки хотя бы на 5%, рассказал Сергей Миронов в беседе с ТАСС.

Сергей Миронов и ранее предлагал ввести регулирование цен на продукты питания, но в правительстве инициативу отклоняли. Представители бизнеса также выступают против госконтроля за товарами первой необходимости. По их словам, это приведет к дефициту.