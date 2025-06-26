Депутаты Госдумы требуют снизить цены на продукты питания

Парламентарий также отметил, что нужно снизить налог на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания до 10%. Это позволит уменьшить инфляцию в стране, объяснил он. Также надо добиться от Центробанка снижения ключевой ставки хотя бы на 5%, рассказал Сергей Миронов в беседе с ТАСС.