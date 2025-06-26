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Bloomberg: Трамп на закрытой встрече лидеров НАТО ни разу не упомянул о РФ

В итоговом коммюнике саммита НАТО были детально проработаны формулировки в отношении России.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп ни разу напрямую не упомянул Россию в ходе закрытой встречи в рамках саммита НАТО в Гааге, написало агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

В статье подчёркивается, что в итоговом коммюнике были детально проработаны формулировки в отношении РФ. Ряд стран попытались назвать ее «агрессором», однако это не вызвало никакого отклика у присутствующих.

Источник также рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский имел «крайне скорбный» вид на этом саммите.

Напомним, ранее Трамп рассказал, что хотел бы заключить «сделку с Россией». Глава Белого дома утверждает, что говорил эту тему во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Суть своего предложения американский лидер не раскрыл.

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