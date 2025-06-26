Bloomberg: Трамп на закрытой встрече лидеров НАТО ни разу не упомянул о РФ

Напомним, ранее Трамп рассказал, что хотел бы заключить «сделку с Россией». Глава Белого дома утверждает, что говорил эту тему во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Суть своего предложения американский лидер не раскрыл.