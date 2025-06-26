Ранее сообщалось, что российские десантники в ходе операции по расширению буферной зоны в Сумской области уничтожили бронетанковую группу ВСУ. По информации офицера с позывным Витязь, в состав уничтоженной группировки входили танки советского образца, оснащённые противодронной защитой, а также бронемашины западного производства. Действия ВДВ позволили предотвратить активность противника и укрепить оборонительные рубежи в приграничье.