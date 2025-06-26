МО РФ: Тульские десантники уничтожили опорный пункт ВСУ в Сумской области

Расчет орудия «Мста-Б» уничтожил позиции ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
Согласно информации ведомства, укреплённый пункт был обнаружен средствами воздушной разведки в лесном массиве вблизи населённого пункта Юнаковка. Украинские подразделения стягивали к нему силы, оборудовали позиции и готовились к оборонительным действиям.
«В результате боевой работы расчёта орудия противник понёс большие потери и отошёл, что в дальнейшем позволило штурмовым группам ВДВ овладеть опорным пунктом и произвести его зачистку», — уточнили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что российские десантники в ходе операции по расширению буферной зоны в Сумской области уничтожили бронетанковую группу ВСУ. По информации офицера с позывным Витязь, в состав уничтоженной группировки входили танки советского образца, оснащённые противодронной защитой, а также бронемашины западного производства. Действия ВДВ позволили предотвратить активность противника и укрепить оборонительные рубежи в приграничье.