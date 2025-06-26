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В зоне СВО уничтожили 5 радиостанций Starlink

Российская армия продолжает наступательные действия в зоне спецоперации, попутно уничтожая живую силу и технику противника.

Российская армия продолжает наступательные действия в зоне спецоперации, попутно уничтожая живую силу и технику противника. Так, всего истекшие сутки только одна группировка войск «Запад» уничтожила порядка 200 украинских боевиков и 5 станций Starlink, сообщил глава пресс-центра Иван Бигма.

«За сутки потери противника составили до 200 военнослужащих. Уничтожены 46 пунктов управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи Starlink и 4 полевых склада боеприпасов», — отметил он.

Также «западники» ликвидировали несколько станций РЭБ, более десятка минометных расчетов и гаубицу L-119. Помимо этого враг лишился робототехнического комплекса и около 40 беспилотников самолетного типа.

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