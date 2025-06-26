Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом на саммите НАТО: Вопрос о С-400 остался вне повестки

Ранее Эрдоган сообщил, что администрация Трампа решила ослабить ограничения, которые были введены против Турции после покупки ею российских комплексов С-400. Он подчеркнул, что между двумя ведущими государствами-членами Североатлантического альянса не должно быть никаких ограничений или преград для совместной работы в сфере обороны.