Эрдоган раскрыл детали переговоров с Трампом на саммите НАТО: Вопрос о С-400 остался вне повестки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вопрос о российских зенитных системах С-400 больше не обсуждается с США. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Гааге после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
По словам Эрдогана, тема С-400 не поднималась во время встречи, так как Анкара считает этот вопрос закрытым. Основное внимание стороны уделили перспективам поставок истребителей F-35. Турецкий лидер напомнил, что его страна уже перечислила 1,3−1,4 миллиарда долларов за участие в программе и ожидает выполнения обязательств.
«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35», — указал он.
Эрдоган отметил конструктивный настрой Трампа по вопросу F-35. В настоящее время турецкие специалисты продолжают переговоры о закупке этих самолетов, а также о техническом обслуживании парка F-16. Параллельно Анкара ведет диалог с Великобританией и Германией относительно возможной покупки истребителей Eurofighter. Глава Турции выразил надежду, что Лондон и Берлин положительно оценят намерения Анкары по закупке Eurofighter.
Надеемся, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения", — заключил турецкий президент.
Напомним, что в 2017 году Турция подписала контракт с Россией на поставку С-400, получив системы в 2019-м. В ответ США исключили Анкару из программы F-35, ввели санкции против турецких оборонных предприятий и переподписали соглашение с другими участниками проекта.
Ранее Эрдоган сообщил, что администрация Трампа решила ослабить ограничения, которые были введены против Турции после покупки ею российских комплексов С-400. Он подчеркнул, что между двумя ведущими государствами-членами Североатлантического альянса не должно быть никаких ограничений или преград для совместной работы в сфере обороны.
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Турция владеет сертификатом конечного пользования на купленные у РФ ЗРК С-400. И такой документ не позволяет Анкаре свободно перепродавать оружие другому государству. Поэтому, в случае чего, Турция будет вынуждена запрашивать разрешение России.