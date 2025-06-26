Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

Некоторые европейские чиновники пожаловались на «раболепное отношение» генсекретаря НАТО Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Люди так смущены», — сказал один из европейских чиновников. По его словам, саммит прошел успешно, однако «подлизываться было чересчур».

Ранее Марк Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой» (daddy — англ.), продолжая аналогию президента США, в которой Иран и Израиль — поссорившиеся дети на школьном дворе. «Они дерутся как черти. Дайте им повоевать две-три минуты, тогда их будет легче остановить», — сказал господин Трамп, выступая перед прессой вместе с Марком Рютте.

«Папе приходится иногда использовать сильные выражения (чтобы остановить это.— “Ъ”)», — сказал господин Рютте.

Марк Рютте, которого на собственной пресс-конференции спросили, означает ли обращение к Трампу «папочка» слабость, ответил, что это «дело вкуса», а после пояснил контекст своих слов.

Он объяснил использование слова тем, что страны—члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе, и это, по его словам, «немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: “Эй, ты все еще остаешься с семьей?”.

Дональд Трамп, комментируя фразу генсека, пошутил, что нравится Марку Рютте, а если это не так, вернется и «отшлепает» его.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше