Politico: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

«Люди так смущены», — сказал один из европейских чиновников. По его словам, саммит прошел успешно, однако «подлизываться было чересчур».
Ранее Марк Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой» (daddy — англ.), продолжая аналогию президента США, в которой Иран и Израиль — поссорившиеся дети на школьном дворе. «Они дерутся как черти. Дайте им повоевать две-три минуты, тогда их будет легче остановить», — сказал господин Трамп, выступая перед прессой вместе с Марком Рютте.
«Папе приходится иногда использовать сильные выражения (чтобы остановить это.— “Ъ”)», — сказал господин Рютте.
Марк Рютте, которого на собственной пресс-конференции спросили, означает ли обращение к Трампу «папочка» слабость, ответил, что это «дело вкуса», а после пояснил контекст своих слов.
Он объяснил использование слова тем, что страны—члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе, и это, по его словам, «немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: “Эй, ты все еще остаешься с семьей?”.
Дональд Трамп, комментируя фразу генсека, пошутил, что нравится Марку Рютте, а если это не так, вернется и «отшлепает» его.