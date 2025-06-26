Враждебная РФ страна поддержала выход из Конвенции о запрете противопехотных мин

Согласно обнародованным результатам голосования, за денонсацию международного договора высказались 413 парламентариев, против — 15, трое воздержались. Теперь документ ожидает рассмотрения в Сенате, после чего будет передан на подпись президенту Польши. Предполагается, что впоследствии глава государства издаст соответствующий указ о выходе страны из соглашения.