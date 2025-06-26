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Враждебная РФ страна поддержала выход из Конвенции о запрете противопехотных мин

Нижняя палата польского парламента — Сейм — поддержала решение о выходе страны из Оттавской конвенции, устанавливающей запрет на применение, производство и хранение противопехотных мин.

Нижняя палата польского парламента — Сейм — поддержала решение о выходе страны из Оттавской конвенции, устанавливающей запрет на применение, производство и хранение противопехотных мин.

Согласно обнародованным результатам голосования, за денонсацию международного договора высказались 413 парламентариев, против — 15, трое воздержались. Теперь документ ожидает рассмотрения в Сенате, после чего будет передан на подпись президенту Польши. Предполагается, что впоследствии глава государства издаст соответствующий указ о выходе страны из соглашения.

Отметим, что 19 июня 2025 года аналогичное решение приняли законодатели парламента Финляндии.

Ранее, в мае, в офисе президента Украины Владимира Зеленского прозвучал призыв пересмотреть отказ от использования противопехотных мин.

Оттавская конвенция, принятая 18 сентября 1997 года и обретшая юридическую силу в 1999 году, устанавливает абсолютный мораторий на эксплуатацию, изготовление, накопление и передачу противопехотных мин, поскольку данные боеприпасы несут серьезную угрозу мирному населению.

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