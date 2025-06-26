В Европе Рютте осудили за угодливость Трампу на саммите НАТО

«Люди очень смущены. Да, саммит в целом прошёл успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным», — заявил один из чиновников.
В материале подчёркивается, что обеспокоенность среди европейских делегаций вызвала не только сама риторика, но и общее раболепие Рютте. Это, по мнению критиков, подрывает независимость руководства альянса.
Напомним, Рютте назвал Трампа «папочкой» и положительно отозвался о проведении американской политики во время встречи на полях саммита. В ответ республиканец заявил о симпатии к нему со стороны генсека НАТО и пообещал отшлёпать.