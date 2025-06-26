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В Европе Рютте осудили за угодливость Трампу на саммите НАТО

Некоторые высокопоставленные европейские чиновники выразили крайнее недовольство «подхалимским» поведением генсека НАТО Марка Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. Об этом пишет Politico.

Источник: Life.ru

«Люди очень смущены. Да, саммит в целом прошёл успешно. Но подхалимство было весьма чрезмерным», — заявил один из чиновников.

В материале подчёркивается, что обеспокоенность среди европейских делегаций вызвала не только сама риторика, но и общее раболепие Рютте. Это, по мнению критиков, подрывает независимость руководства альянса.

Напомним, Рютте назвал Трампа «папочкой» и положительно отозвался о проведении американской политики во время встречи на полях саммита. В ответ республиканец заявил о симпатии к нему со стороны генсека НАТО и пообещал отшлёпать.

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