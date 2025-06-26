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Евразийский экономический форум начнется сегодня в Минске

Масштабное двухдневное мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых направлений развития экономического пространства всей Евразии.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июн — Sputnik. IV Евразийский экономический форум пройдет 26—27 июня в Минском международном выставочном центре, передает Sputnik.

«Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза», — рассказали в пресс-службе ЕЭК.

В этом году в органах ЕАЭС председательствует Минск, поэтому площадкой для проведения международного саммита стала белорусская столица.

Главная тема форума — «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы». Форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза.

В Минск прибудут главы-государств ЕАЭС — России, Казахстана и Кыргызстана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Также в Беларусь с официальным визитом прибыл президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес. Свое участие в мероприятиях 26—27 июня подтвердил и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В работе саммита примут участие также делегации Монголии, ОАЭ, Никарагуа, Мьянмы, Ирана, а также международных организаций. Первый день завершится пленарным заседанием участием глав делегаций всех стран и президента Беларуси.

На второй день, 27 июня, запланировано заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составе.

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