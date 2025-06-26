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Лукашенко поздравил Геннадия Зюганова с днем рождения

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной думе Федерального собрания Геннадия Зюганова с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Ваша многогранная плодотворная деятельность, направленная на усиление внутренней стабильности, экономической мощи и международного авторитета российского государства, является высоким примером беззаветного служения Отечеству. Будучи убежденным патриотом, верным идеалам интернационализма и социального прогресса, Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Геннадию Зюганову доброго здоровья, счастья и благополучия.

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