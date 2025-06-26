Лукашенко поздравил Геннадия Зюганова с днем рождения

«Ваша многогранная плодотворная деятельность, направленная на усиление внутренней стабильности, экономической мощи и международного авторитета российского государства, является высоким примером беззаветного служения Отечеству. Будучи убежденным патриотом, верным идеалам интернационализма и социального прогресса, Вы вносите неоценимый вклад в дело укрепления дружбы между нашими братскими народами», — говорится в поздравлении.