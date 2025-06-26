Лукашенко поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником

«Вы стоите на страже правопорядка и национальной безопасности. Следуя букве закона, соблюдая принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания, обеспечиваете защиту прав граждан и организаций, общественных и государственных интересов», — говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко отметил, что благодаря надлежащему подбору и подготовке кадров, системной координации деятельности правоохранительных органов прокуратура способствует планомерному снижению преступности в стране, обеспечивает стабильность и спокойствие на белорусской земле.
«Убежден, что прокурорские работники всегда будут оставаться образцом высочайшего профессионализма, исключительной компетенции и верности служебному долгу, примером безупречного служения закону на благо народа, — подчеркнул Президент. — В этот праздничный день желаю вам успехов в работе, направленной на дальнейшее строительство правового государства. Здоровья и всех благ вам и вашим близким».