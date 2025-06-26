Лукашенко поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником

«Убежден, что прокурорские работники всегда будут оставаться образцом высочайшего профессионализма, исключительной компетенции и верности служебному долгу, примером безупречного служения закону на благо народа, — подчеркнул Президент. — В этот праздничный день желаю вам успехов в работе, направленной на дальнейшее строительство правового государства. Здоровья и всех благ вам и вашим близким».