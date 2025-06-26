Украина планирует ослабить влияние РФ в Африке

Украина ведет борьбу с Россией за усиление влияния на африканском континенте. Об этом, ссылаясь на высоких должностных лиц Украины, информирует агентство Reuters.
Как пояснил спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх, Киев стремится убедить африканские страны, что его противостояние с Россией схоже с историческими процессами преодоления ими колониального наследия европейских держав.
Ключевым направлением усилий Украины в противодействии Москве в Африке являются долгосрочные поставки продуктов питания. Этим Киев рассчитывает завоевать большую популярность среди населения. Параллельно украинские власти предоставляют поддержку беженцам. Украина также объявила о намерении обучать и готовить африканских военнослужащих.
19 июня 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, терпя поражение в конфликте с Россией, решила развернуть второй фронт в Африке.
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