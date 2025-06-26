Российский спецборт приземлился в Нью-Йорке: На нём летают первые лица страны

Самолет Ил-96−300 из спецотряда «Россия» совершил перелет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar24.
Рейс RA-96018 вылетел из северной столицы в 11:32 по московскому времени и провел в пути порядка 11 часов. Борт совершил посадку в международном аэропорту Нью-Йорка им. Джона Кеннеди в 22:27.
Личности пассажиров не раскрываются. Однако отметим, что спецотряд занимается исключительно транспортным обслуживанием первых лиц государства. Самолеты используются для перевозок главы государства, членов кабинета министров, руководства Совета Федерации и Госдумы.
Этот борт ранее использовали высокопоставленные лица страны, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, директора СВР Сергея Нарышкина и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
Ранее в этом году в Вашингтон летал спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. В апреле он сообщал о встречах с представителями администрации Дональда Трампа и обсуждении восстановления российско-американского диалога.
Также Россия и США провели две консультации в Стамбуле, обсудив пути преодоления многочисленных раздражителей в двусторонних отношениях. Российскую сторону представлял посол Александр Дарчиев. Американскую делегацию возглавлял Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.
Госдеп сообщил, что консультации России и США в Стамбуле прошли конструктивно, стороны обсудили возможность скорого нового контакта. Отмечалось, что главы делегаций обсудили возможность проведения в случае необходимости новой встречи по этим вопросам в ближайшее время.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США сейчас идет диалог по разным направлениям, он касается не только украинского вопроса. Однако о нормализации отношений говорить еще очень рано.
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва и Вашингтон в ходе осуществляемых контактов пытаются прийти к балансу интересов сторон. При этом, по мнению дипломата, в ближайшее время может появиться конкретное подтверждение того, что РФ и США имеют обоюдные интересы.