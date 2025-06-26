Российский спецборт приземлился в Нью-Йорке: На нём летают первые лица страны

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва и Вашингтон в ходе осуществляемых контактов пытаются прийти к балансу интересов сторон. При этом, по мнению дипломата, в ближайшее время может появиться конкретное подтверждение того, что РФ и США имеют обоюдные интересы.