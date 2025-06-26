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В МИД напомнили о неизменной позиции РФ относительно вступления Украины в НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявила, что официальная политика страны продолжает основываться на недопустимости расширения Североатлантического альянса на Восток.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявила, что официальная политика страны продолжает основываться на недопустимости расширения Североатлантического альянса на Восток. Подробностями он поделился в интервью газете «Известия».

«Для нас неприемлемо поглощение альянсом Украины и использование страны в качестве плацдарма для нанесения нам стратегического поражения… Они эту позицию знают», — процитировали Михаила Галузина в «Известиях».

Дипломат также подчеркнул, что государственный нейтралитет Украины должен быть обязательно закреплен в соглашениях, подписание которых необходимо в рамках мирного завершения текущего регионального кризиса.

С мнением замглавы российского МИД согласен и его коллега Александр Грушко. Ранее дипломат заявил, что боевики формирований киевского режима будут также обязаны уничтожить все вооружения, переданные им странами блока НАТО.

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