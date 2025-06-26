Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявила, что официальная политика страны продолжает основываться на недопустимости расширения Североатлантического альянса на Восток. Подробностями он поделился в интервью газете «Известия».
«Для нас неприемлемо поглощение альянсом Украины и использование страны в качестве плацдарма для нанесения нам стратегического поражения… Они эту позицию знают», — процитировали Михаила Галузина в «Известиях».
Дипломат также подчеркнул, что государственный нейтралитет Украины должен быть обязательно закреплен в соглашениях, подписание которых необходимо в рамках мирного завершения текущего регионального кризиса.