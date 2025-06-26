Юрий Слюсарь поздравил донских выпускников с окончанием школы

«Лучшие выпускники — в этом зале. Я бы назвал нашу встречу не “золотым созвездием”, а “золотым запасом” нашей области. Вы, кто сейчас в этом зале, — самое ценное и дорогое, что у нас есть. Умные, трудолюбивые ребята, которые завтра будут работать в экономике и других сферах, — это самый мощный фактор успеха нашей области, её развития», — обратился к юношам и девушкам Юрий Слюсарь.