Юрий Слюсарь поздравил донских выпускников с окончанием школы

В Музыкальном театре собрались около 500 юношей и девушек почти со всего Донского края. Каждый из них добился выдающихся успехов в учебе, спортивных соревнованиях, стал победителем интеллектуальных олимпиад. Многие удостоены региональной медали «За особые успехи выпускнику Дона». Участников приема, а также всех выпускников донских школ глава региона поздравил с окончанием важного жизненного этапа.
«Лучшие выпускники — в этом зале. Я бы назвал нашу встречу не “золотым созвездием”, а “золотым запасом” нашей области. Вы, кто сейчас в этом зале, — самое ценное и дорогое, что у нас есть. Умные, трудолюбивые ребята, которые завтра будут работать в экономике и других сферах, — это самый мощный фактор успеха нашей области, её развития», — обратился к юношам и девушкам Юрий Слюсарь.
С некоторыми из выпускников — отличниками учебы, победителями и призерами олимпиад — Юрий Слюсарь успел пообщаться и ответить на их вопросы. На встрече с главой региона они рассказали о своих проектах и задумках, поделились жизненными планами. Немало было и вопросов к главе региона — о возможностях трудоустройства, мерах поддержки молодых специалистов. Задали ребята и вопросы личного характера: о любимых учителях главы региона, его школьных друзьях, главных качествах человека, помогающих стать успешным.
«Надо правильно использовать главный ресурс — время. Важно много читать, много познавать, заниматься саморазвитием во всем: от спорта до культуры. Бережное отношение к каждому дню, к каждой минуте особенно важно в юном возрасте. Важно правильно планировать, рационально использовать свое время», — напутствовал выпускников Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.