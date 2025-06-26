Александр Скрябин: «Восстановление дорог после разрытий должно производиться подрядчиком, но за счет ресурсоснабжающей организации»

Внешний облик донской столицы напрямую зависит от состояния дорог, а особенно восстановление асфальтового покрытия после завершения работ на подземных коммуникациях — это один из ключевых моментов.
Глава Ростова Александр Скрябин обратил внимание заместителя главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Станислава Марченко и заместителя главы Администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Владимира Иванова на порядок проведения работ по восстановлению дорог после разрытий:
— Плановые работы по ремонту коммуникаций должны идти в тандеме с дорожными. Сначала необходимо завершить все работы по коммуникациям, а уже затем переходить к ремонту дорог, — подчеркнул Александр Скрябин. — Если разрытия проводятся на дороге, которая находится на гарантии, то восстановление покрытия должно осуществляться силами подрядчика, но за счет ресурсоснабжающей организации. Это позволит сохранить действие гарантии и избежать дополнительных затрат для города.
Глава города поручил проработать этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями и дорожными службами.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.