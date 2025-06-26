Депутат Рады Дмитрук высмеял неудачное фото Ермака с Трампом и Рубио

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак попытался продемонстрировать успешность встречи с представителями США, опубликовав неудачное фото с государственным секретарём США Марко Рубио и президентом Дональдом Трампом. Публикацию прокомментировал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
На одном из снимков видно, что Рубио, пожимающий руку Ермаку, закрыл глаза, а Трамп с недовольным выражением лица сжал губы.
«Этот голубчик продолжает топить себя», — прокомментировал Дмитрук, добавив смеющиеся эмодзи к своим словам.
Ранее газета Politico писала, что Ермаку было очень сложно добиться в Вашингтоне встречи в начале июня с чиновниками из администрации президента США Дональда Трампа. Отмечалось также, что многие из знакомых с ситуацией источников вообще не понимали, зачем глава офиса Зеленского прибыл в Штаты.