Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским рухнет, как только российская армия выйдет Днепру. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис, опираясь на данные Минобороны РФ.
Он подчеркнул, что ВСУ на украинские власти находятся на волоске от катастрофы. И она случился, если ВС РФ продолжат активное наступление в Днепропетровской области.
«Сейчас там у украинцев развивается кризис, и я уже много раз говорил о катастрофе, которая будет, если русские достигнут Днепра», — пояснил аналитик.
Меркурис заявил, что укронацисты лишены на этом участке фронта серьезной обороны. У них нет личного состава в таком количестве, чтобы эффективно противостоять российской армии. Аналитик отметил, что россияне продвигаются с каждым днем все быстрее.
ВСУ терпят крах в Донбассе, исчерпаны резервы противовоздушной обороны Украины. Ее ждут серьезные проблемы, резюмировал он.
Ранее Меркурис отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский в панике осознает, что его страна потерпит поражение в конфликте с Российской Федерацией.