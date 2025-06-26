«Выбросить, как собаку»: Трамп пришёл в ярость и призвал уволить журналистку CNN, рассказавшую правду об ударах по Ирану

Однако сам Трамп выразил уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Белый дом заверил, что Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.