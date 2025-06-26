«Выбросить, как собаку»: Трамп пришёл в ярость и призвал уволить журналистку CNN, рассказавшую правду об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп потребовал от руководства телеканала CNN уволить корреспондента Наташу Бертранд. Поводом стала ее публикация о результатах американских авиаударов по ядерным объектам Ирана. Соответствующее заявление американский лидер сделал на своей платформе Truth Social.
Трамп заявил, что журналистка заслуживает не только увольнения, но и строгого выговора. Он обвинил Бертранд в систематической лжи, напомнив о ее публикациях по делу ноутбука Хантера Байдена, которые впоследствии были опровергнуты.
«Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть как собаку. Ей нельзя позволять работать в фейковых новостях CNN. Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великого телеканала. Увольте Наташу!» — написал политик.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт поддержала позицию президента. В эфире Fox News она заявила, что некоторые представители разведывательного сообщества США намеренно сливают информацию, чтобы дискредитировать администрацию Трампа. По словам Ливитт, статья CNN стала частью этой кампании.
«Не является совпадением то, что ее написала та же самая корреспондентка CNN, которая была автором статьи, ложно называвшей российской дезинформацией данные о лэптопе Хантера Байдена. Эта корреспондентка является рупором для тех людей, которым не нравится Дональд Трамп», — заключила она.
Напомним, CNN писал, что секретный доклад американской разведки поставил под сомнение заявления Трампа об успешности ударов по иранским ядерным объектам. Предварительные выводы разведывательного управления Минобороны США свидетельствуют, что бомбардировки лишь ненадолго замедлили ядерную программу Ирана, но не уничтожили ее ключевые компоненты. Таким образом последствия атак оказались значительно скромнее, чем утверждал президент.
Однако сам Трамп выразил уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Белый дом заверил, что Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.