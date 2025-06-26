Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» Российской Армии в течение месяца ликвидировал несколько десятков боевиков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Подробностями с ТАСС поделился командир артиллерии бригады с позывным Пересвет.
«По подтвержденным данным, уничтожены до 60 человек личного состава, двух единиц автомобильной техники», — сообщил офицер «Пересвет».
Артиллерист добавил, что в течение месяца расчет РСЗО уничтожил 4 пункта наведения воздушных дронов ВСУ и 6 позиций запуска беспилотников.
Как указали в ТАСС, речь идет о населенных пунктах Бондарное, Миньковка, Приволье и Хромово, которые находятся на Часовоярском направлении фронта.
Это уже не первое в июне сообщение от российских артиллеристов с этого участка линии боевого соприкосновения. Ранее другой экипаж РСЗО «Град» рассказал об успешной ликвидации минометного расчета киевских боевиков под Часовым Яром.