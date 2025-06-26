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Артиллеристы «Юга» сообщили, что за месяц ликвидировали не менее 60 боевиков ВСУ

Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» Российской Армии в течение месяца ликвидировал несколько десятков боевиков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики.

Экипаж реактивной системы залпового огня «Град» Добровольческого корпуса в составе группировки войск «Юг» Российской Армии в течение месяца ликвидировал несколько десятков боевиков ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Подробностями с ТАСС поделился командир артиллерии бригады с позывным Пересвет.

«По подтвержденным данным, уничтожены до 60 человек личного состава, двух единиц автомобильной техники», — сообщил офицер «Пересвет».

Артиллерист добавил, что в течение месяца расчет РСЗО уничтожил 4 пункта наведения воздушных дронов ВСУ и 6 позиций запуска беспилотников.

Как указали в ТАСС, речь идет о населенных пунктах Бондарное, Миньковка, Приволье и Хромово, которые находятся на Часовоярском направлении фронта.

Это уже не первое в июне сообщение от российских артиллеристов с этого участка линии боевого соприкосновения. Ранее другой экипаж РСЗО «Град» рассказал об успешной ликвидации минометного расчета киевских боевиков под Часовым Яром.