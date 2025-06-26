Обвиняемый в получении взятки депутат Игорь Украинцев отправится на СВО

«Игорь Украинцев не признает обвинений и не боится предстать перед судом. Но он уже год провел в вынужденном бездействии в СИЗО, а привык работать в полную силу, активно отстаивая интересы новосибирцев. К сожалению, доказывать свою невиновность в судах можно годами. Чтобы не терять сейчас это время, Игорь, как только представилась возможность, подписал контракт с Минобороны и отбыл на службу в вооруженные силы, чтобы приносить пользу стране на самом важном направлении — в новых регионах, в рамках специальной военной операции», — прокомментировал «Ъ-Сибирь» депутат заксобрания Новосибирской области Илья Поляков, входивший вместе с Игорем Украинцевым в политическое объединение «Лига эффективности».