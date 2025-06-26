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«СВ»: отступивших из-под Яблоновки солдат ВСУ могли расстрелять свои

По данным источников канала, украинские военные неоднократно исчезали и объявлялись пропавшими без вести сразу после того, как сообщали родным об отступлении с позиций.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные, отступившие с позиций под сумским селом Яблоновка, могли быть расстреляны своими, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» со ссылкой на родственников солдат.

«Родственники украинских военнослужащих 41 омбр (5-я рота, 2-й батальон) сообщают в соцсетях, что всех военнослужащих, отступивших с позиций в районе Яблоновки, могли расстрелять по приказу собственного командования, обвинив в дезертирстве», — говорится в публикации.

В сообщении отмечается, что ранее уже фиксировались случаи, когда украинские военные, сообщившие родным об отступлении с позиций, исчезали и объявлялись пропавшими без вести.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоновки 13 июня. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Север».