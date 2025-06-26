«СВ»: отступивших из-под Яблоновки солдат ВСУ могли расстрелять свои

Украинские военные, отступившие с позиций под сумским селом Яблоновка, могли быть расстреляны своими, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер» со ссылкой на родственников солдат.
«Родственники украинских военнослужащих 41 омбр (5-я рота, 2-й батальон) сообщают в соцсетях, что всех военнослужащих, отступивших с позиций в районе Яблоновки, могли расстрелять по приказу собственного командования, обвинив в дезертирстве», — говорится в публикации.
В сообщении отмечается, что ранее уже фиксировались случаи, когда украинские военные, сообщившие родным об отступлении с позиций, исчезали и объявлялись пропавшими без вести.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоновки 13 июня. Село взяли под контроль бойцы группировки войск «Север».