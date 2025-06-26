Сейм Польши проголосовал за выход Варшавы из конвенции по минам

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял закон о денонсации Оттавской конвенции, предусматривающей запрет на использование, хранение и производство противопехотных мин, следует из информации на сайте этого органа власти.
В пользу инициативы проголосовали 413 депутатов, выступили против — 15. Ещё трое законодателей воздержались. Далее документ будет направлен на утверждение в Сенат и на подпись к президенту Польши.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который представил соответствующий законопроект, отметил, что выход из Оттавской конвенции «имеет решающее значение для безопасности в регионе». Он добавил, что республика не должна быть связана с чем-либо, что ограничивает её защиту.
Напомним, в мае Сейм Литвы (парламент) денонсировал Оттавскую конвенцию. За соответствующее решение проголосовали 107 депутатов. Ещё трое законодателей воздержались.