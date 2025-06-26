Сейм Польши проголосовал за выход Варшавы из конвенции по минам

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, который представил соответствующий законопроект, отметил, что выход из Оттавской конвенции «имеет решающее значение для безопасности в регионе». Он добавил, что республика не должна быть связана с чем-либо, что ограничивает её защиту.