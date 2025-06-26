Владимир Путин наградил Орденом Почета новосибирский вуз

Президент России Владимир Путин наградил Новосибирский государственный технический университет Орденом Почета. Соответствующий указ глава государства подписал 24 июня 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в Сибирском федеральном округе.
— Коллектив вуза получил государственную награду за заслуги в области науки и образования, подготовке высококвалифицированных специалистов, — уточнили в пресс-службе.
Добавим, что НГТУ был основан в 1950 году, статус университета он получил в 1992 году. Он входит в топ-10 российских вузов в мировом рейтинге востребованности выпускников.