Посольство России в Панаме раскритиковало показ бывшего панамского наемника ВСУ в эфире местного телеканала Telemetro, отметив, что он демонстрировал символику, связанную с нацизмом.
«Крайне прискорбно, что уважаемый телеканал Telemetro и другие панамские СМИ предоставляют такую высокую публичную платформу человеку, который (возможно, не осознавая того) попирает Политическую конституцию Панамы, в частности, ее статью 19, которая прямо запрещает “дискриминацию по признаку расы”», — говорится в заявлении диппредставительства.
Речь идет о гражданине Панамы Рони Гонсалесе Кастильо. Он рассказал на телевидении, что был «добровольцем за правое дело», хотя и получил за это деньги, а также поведал, что вместе с ним в рядах ВСУ сражались еще три панамца, граждане США, Канады, Франции, Бразилии, Перу, Чехии и Румынии.
Что касается нацистской символики, как уточнили в российском посольстве, ее Кастильо демонстрировал в соцсетях, а также флаг «Организации украинских националистов»*, представители которой массово истребляли мирных поляков, евреев и русских во время Второй мировой войны.
Как подчеркивали в Кремле, иностранные наемники ВСУ являются законными целями российских войск.
* Запрещенная в России организация, внесенная в список террористических и экстремистских.