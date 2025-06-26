Посольство РФ в Панаме назвало прискорбным показ наемника ВСУ на местном ТВ

Речь идет о гражданине Панамы Рони Гонсалесе Кастильо. Он рассказал на телевидении, что был «добровольцем за правое дело», хотя и получил за это деньги, а также поведал, что вместе с ним в рядах ВСУ сражались еще три панамца, граждане США, Канады, Франции, Бразилии, Перу, Чехии и Румынии.