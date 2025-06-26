Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ в Панаме назвало прискорбным показ наемника ВСУ на местном ТВ

Дипломаты отметили, что мужчина попирает Политическую конституцию республики.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Панаме раскритиковало показ бывшего панамского наемника ВСУ в эфире местного телеканала Telemetro, отметив, что он демонстрировал символику, связанную с нацизмом.

«Крайне прискорбно, что уважаемый телеканал Telemetro и другие панамские СМИ предоставляют такую высокую публичную платформу человеку, который (возможно, не осознавая того) попирает Политическую конституцию Панамы, в частности, ее статью 19, которая прямо запрещает “дискриминацию по признаку расы”», — говорится в заявлении диппредставительства.

Речь идет о гражданине Панамы Рони Гонсалесе Кастильо. Он рассказал на телевидении, что был «добровольцем за правое дело», хотя и получил за это деньги, а также поведал, что вместе с ним в рядах ВСУ сражались еще три панамца, граждане США, Канады, Франции, Бразилии, Перу, Чехии и Румынии.

Что касается нацистской символики, как уточнили в российском посольстве, ее Кастильо демонстрировал в соцсетях, а также флаг «Организации украинских националистов»*, представители которой массово истребляли мирных поляков, евреев и русских во время Второй мировой войны.

Как подчеркивали в Кремле, иностранные наемники ВСУ являются законными целями российских войск.

* Запрещенная в России организация, внесенная в список террористических и экстремистских.