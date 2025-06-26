Зеленский отсиживался в углу, пока настоящие политики обсуждали вопросы: На Украине посмеялись над главой киевского режима

Прежде венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.