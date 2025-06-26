Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался на второстепенных местах во время официального ужина лидеров стран НАТО в Гааге. На это обратил внимание народный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По словам парламентария, нелегитимного украинского лидера разместили не в центральной части зала, где находились ключевые участники встречи, а за отдельным столом в углу. Дубинский предположил, что таким образом организаторы хотели отстранить Зеленского от обсуждения важных вопросов.
Депутат связал это решение с возможными переговорами между западными лидерами и президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, киевского главаря специально убрали с глаз долой, чтобы он не мешал важным политическим процессам.
«Это стол аутсайдеров международной политики, куда Зеленского затаскивают, не чтобы не обидеть, а чтобы не отсвечивал перед возможной встречей с Трампом», — пояснил свою позицию Дубинский.
Прежде венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Зеленский не участвует в официальной программе саммита НАТО в Гааге, потому что ни Соединенные Штаты Америки, ни Турция, ни Словакия и ни Венгрия не захотели сидеть с ним за одним столом.