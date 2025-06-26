Reuters: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке

— Данные показывают, что коммерческий экспорт Украины в значительной степени ориентирован на Северную Африку, а страны Африки к югу от Сахары, включая Эфиопию, Кению и Нигерию, покупают лишь часть того, что они импортировали до войны. Сама Мавритания в прошлом году купила гораздо меньше продовольствия из Украины, чем в 2021 году, — передает Reuters.