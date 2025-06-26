Reuters: Украина тщетно борется с Россией за влияние в Африке

Киев намерен потеснить Москву в странах Африки за счет гуманитарной помощи и подготовки местных военных. Об этом сообщило агентство Reuters.
Согласно данным источника, Украина планирует организовать подготовку военнослужащих на территории Мавритании, а также передать технологии и наработки, полученные в ходе боевых действий с Россией.
В то же время, южноафриканский аналитик Тим Мурити отмечает, что реализуемой Киевом стратегии на африканском направлении недостает целостности.
В качестве примера он указал на отсутствие украинского посла в Эфиопии — стране, где расположена штаб-квартира Африканского союза и которая играет ключевую роль во взаимодействии с этим региональным объединением, чем, по его словам, активно пользуются другие государства, включая Россию.
Авторы материала также указали на неудачи Киева на африканском направлении, в частности, на изменение формата саммита Украина — Африка, прошедшего в октябре 2024 года: мероприятие провели в формате видеоконференции, тогда как в 2023 году в Москве состоялся очный саммит с широким представительством участников.
— Данные показывают, что коммерческий экспорт Украины в значительной степени ориентирован на Северную Африку, а страны Африки к югу от Сахары, включая Эфиопию, Кению и Нигерию, покупают лишь часть того, что они импортировали до войны. Сама Мавритания в прошлом году купила гораздо меньше продовольствия из Украины, чем в 2021 году, — передает Reuters.
Ранее представители МИД Судана заявили, что Запад использует Украину для экспорта терроризма в Африку. Сотрудник департамента по внешним связям Мухаммад Ас-Сирр сказал, что Киев выполняет «грязную работу».