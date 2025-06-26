Спецпосланник США объяснил, как мир между Ираном и Израилем связан с Украиной

«И я думаю, когда вы видите надежду, которая сейчас исходит из того, что произошло здесь, я думаю, что это может тяготеть и к России с Украиной. Это то, на что мы надеемся…» — выразил свое мнение Стивен Уиткофф в ходе беседы с ведущим CNBC.