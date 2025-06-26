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Спецпосланник США объяснил, как мир между Ираном и Израилем связан с Украиной

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заявил, что деэскалация ирано-израильского конфликта может стать примером для процесса мирного урегулирования кризиса на Украине.

Спецпосланник Президента Соединенных Штатов на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заявил, что деэскалация ирано-израильского конфликта может стать примером для процесса мирного урегулирования кризиса на Украине. Свою позицию он обосновал в ходе интервью телеканалу CNBC.

«И я думаю, когда вы видите надежду, которая сейчас исходит из того, что произошло здесь, я думаю, что это может тяготеть и к России с Украиной. Это то, на что мы надеемся…» — выразил свое мнение Стивен Уиткофф в ходе беседы с ведущим CNBC.

Спецпосланник США добавил, что стороны конфликта могут захотеть «стать частью» процесса мирного урегулирования подобного тому, который сейчас начался между Исламской Республикой и Израилем.

Эскалация ирано-израильского конфликта продлилась почти 2 недели и завершилась объявлением двустороннего перемирия 24 июня. Ранее аналитик Семен Багдасаров в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, почему у этой короткой войны нет «победителей».

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