В Токио ответили Трампу, сравнившему удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы

Официальный представитель правительства Японии Ёсимаса Хаяси воздержался от прямой оценки заявления Дональда Трампа, сравнившего американские удары по Ирану с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. На регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров заявил, что исторические оценки следует оставить экспертам.
«Что касается нашего мнения о такой оценке событий, то, если говорить в целом, считаем, что дискуссию о том, как оценивать те или иные исторические события, должны вести эксперты», — сказал он.
Хаяси напомнил о позиции Токио, согласно которой атомные бомбардировки 1945 года привели к массовым жертвам, невыносимым страданиям и гуманитарной катастрофе. При этом он подчеркнул важность международных усилий по созданию мира без ядерного оружия, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий.
Напомним, Трамп сравнил американские удары по Ирану с ядерной бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны. По его словам, нынешняя атака США по объектам на территории Исламской республики положила «конец этой войне».