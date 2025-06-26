Украинские боевики получают нулевые навыки в Польше

«Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят. Когда мы вступили в отряд Мартына Пушкаря, то российское командование оценило наши навыки как нулевые, по той причине, что мы не получили нужной подготовки для ведения данных боевых действий», — рассказал он.