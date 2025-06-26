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Украинские боевики получают нулевые навыки в Польше

В отряде Мартына Пушкаря, который состоит из перешедших на сторону России украинских солдат, военные РФ переучивают бойцов, так как их подготовка оказалась нулевая.

В отряде Мартына Пушкаря, который состоит из перешедших на сторону России украинских солдат, военные РФ переучивают бойцов, так как их подготовка оказалась нулевая. Об этом рассказал боец отряда с позывным «Щука», передает РИА Новости.

«Нюанс в том, что мы переучиваем все заново, потому что все не так, как нам объясняли. Мы вообще никак не были подготовлены к тем условиям, куда нас отправят. Когда мы вступили в отряд Мартына Пушкаря, то российское командование оценило наши навыки как нулевые, по той причине, что мы не получили нужной подготовки для ведения данных боевых действий», — рассказал он.

Бывший украинский военнослужащий отметил, что такую нулевую подготовку он и его сослуживцы получали в Польше. По его словам, там даже близко не знают, что такое реалии современных боевых действий.

Отряд имени Мартына Пушкаря был создан в основном из числа экс-боевиков ВСУ, родившихся в Запорожской области. Они добровольно перешли на российскую сторону и освобождают свою родину от киевского режима.