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Хренин предложил возобновить проведение учения ШОС «Мирная миссия»

По словам министра, это учение направлено на развитие военной составляющей ШОС и повышение оборонного потенциала ее государств-членов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин предложил возобновить проведение учения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия», сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

По словам министра, это учение направлено на развитие военной составляющей ШОС и повышение оборонного потенциала ее государств-членов.

«В рамках данного учения целесообразно продолжить и проведение заседаний на уровне начальников генеральных штабов, в ходе которых будут вырабатываться новые перспективные направления сотрудничества в военной сфере», — сказал Хренин на совещании министров обороны государств — членов ШОС.

Министр также подчеркнул, что белорусская сторона готова включиться в работу в этой области, а также «рассмотреть и поддержать любые другие конструктивные предложения».

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