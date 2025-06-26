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Журналист Хейсканен: на Украине погибли более 20 финских наемников

По данным журналиста, всего для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину отправились более 150 граждан Финляндии.

Источник: Аргументы и факты

На Украине погибли уже свыше двух десятков наемников из Финляндии, заявил в беседе с эстонским журналистом Олегом Бесединым финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

По его данным, всего для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину уехали более полутора сотен граждан Финляндии.

«Финнов же отправилось более 150 туда, что я по своим каналам насчитал, и уже более 20, наверное, там погибло, сгинули, не пойми куда. Может, их распилили черные трансплантологи», — сказал журналист.

Он упомянул о гибели на Украине воевавшего на стороне Киева сына финского политика Юрки Оланда, отметив, что останки боевика до сих пор не удалось найти.