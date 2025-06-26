Над восемью регионами России ночью сбили 50 украинских беспилотников

Дежурные средства российской противовоздушной обороны минувшей ночью сбили над восемью регионами страны 50 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 23 БПЛА, ликвидировали в Курской области, 11 — в Ростовской, 6 — в Брянской, по 3 — в Белгородской области в Московском регионе (в том числе 2, летевших на Москву), 2 — в Крыму, по 1 — в Мордовии и Калужской области, рассказало министерство.
Позапрошлой ночью, как информировало ведомство, силы ПВО перехватили над территорией России 18 беспилотников ВСУ — в Ростовской, Курской, Брянской областях, Крыму, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше