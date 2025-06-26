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Над восемью регионами России ночью сбили 50 украинских беспилотников

Больше всего, 23 БПЛА, ликвидировали в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства российской противовоздушной обороны минувшей ночью сбили над восемью регионами страны 50 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, 23 БПЛА, ликвидировали в Курской области, 11 — в Ростовской, 6 — в Брянской, по 3 — в Белгородской области в Московском регионе (в том числе 2, летевших на Москву), 2 — в Крыму, по 1 — в Мордовии и Калужской области, рассказало министерство.

Позапрошлой ночью, как информировало ведомство, силы ПВО перехватили над территорией России 18 беспилотников ВСУ — в Ростовской, Курской, Брянской областях, Крыму, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

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