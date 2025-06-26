NYP: ФБР ищет чиновника МО, слившего данные о последствиях удара по Ирану

Федеральное бюро расследований и представители Белого дома разыскивают чиновника из Пентагона, который мог слить предварительную оценку последствий удара ВВС США по Ирану в публичное пространство, пишет New York Post со ссылкой на свои источники.
«Президент не терпит утечек», — подчеркнули в бюро.
Издание отмечает, что Дональд Трамп был в ярости, когда появились сообщения о слитых данных.
Источник NYP утверждает, что информация, попавшая в СМИ, не была полной. Кроме того, выводы не были согласованы с ЦРУ — внешней разведкой.
Представитель администрации Трампа считает, что чиновник Пентагона действовал из предвзятости к президенту и хотел подорвать доверие к нему, подчеркивает издание.
«Этот человек будет привлечен к ответственности», — добавил собеседник издания.
Напомним, Израиль 13 июня ударил по Ирану, через сутки исламская республика предприняла ответную атаку, 22 июня в конфликт вступили США, сбросив бомбы на ядерные объекты Ирана. 23 июня Трамп объявил, что страны готовы к режиму прекращения огня, он был введен 24 июня. Однако через несколько часов Израиль и Иран, по словам Трампа, нарушили договоренности. Он призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран и вернуть пилотов обратно.
Затем американский лидер заявил, что удары США отбросили иранскую ядерную программы на годы назад, однако источник в Пентагоне утверждал, что это не годы, а лишь пара месяцев.