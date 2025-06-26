NYP: ФБР ищет чиновника МО, слившего данные о последствиях удара по Ирану

Напомним, Израиль 13 июня ударил по Ирану, через сутки исламская республика предприняла ответную атаку, 22 июня в конфликт вступили США, сбросив бомбы на ядерные объекты Ирана. 23 июня Трамп объявил, что страны готовы к режиму прекращения огня, он был введен 24 июня. Однако через несколько часов Израиль и Иран, по словам Трампа, нарушили договоренности. Он призвал Израиль не сбрасывать бомбы на Иран и вернуть пилотов обратно.