Челябинская область заключила на ПМЭФ более 30 соглашений на 200 млрд рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) власти Южного Урала подписали более 30 соглашений, затрагивающих различные сферы — как традиционные для региона, так и новые перспективные направления. Возглавивший челябинскую делегацию губернатор Алексей Текслер провел свыше 40 встреч с инвесторами и потенциальными партнерами. Каждая из них, по его словам, открывает возможности для развития региональной экономики. После выполнения всех договоренностей появится около 10 тысяч новых рабочих мест, а общая сумма инвестиций превысит 200 миллиардов рублей.
Привлекательность Южного Урала для бизнеса подтвердил презентованный на ПМЭФ Агентством стратегических инициатив Национальный рейтинг инвестиционного климата, состояния деловой среды. Челябинская область вошла в пятерку российских лидеров. Глава государства Владимир Путин назвал ее в числе территорий, показавших самую значительную динамику.
Высокие позиции в рейтинге — это не просто отражение серьезной командной работы, которая ведется в регионе последние несколько лет. Самое важное — это положительная обратная связь о ней от главных участников инвестиционной деятельности, непосредственно от бизнеса. Развитие предпринимательства и привлечение инвестиций для нас носит социальный характер: успешный и ответственный бизнес создает рабочие места, пополняет налоговую базу — основу всех проектов развития, вкладывается в территории. Ключевой приоритет в этой работе — повышение качества жизни и благосостояния южноуральцев.
В 2020 году область начинала свое восхождение в рейтинге инвестиционной привлекательности с 25-й строчки, в 2024-м была уже десятой: инвестиции в основной капитал составили почти 550 миллиардов рублей, на 14 процентов больше, чем в предыдущем году. Но реализация петербургских договоренностей повлечет еще более заметные перемены экономического ландшафта.
Все соглашения, заключенные регионом на ПМЭФ, можно условно разделить на производственные, связанные с АПК и пищепромом, в чем Южный Урал традиционно силен, а также относящиеся к сфере услуг и индустрии гостеприимства. В первой группе — сотрудничество Сбера, правительства области и Завода роботов, договорившихся о совместной разработке программно-аппаратного комплекса для управления роботизированными линиями. Отечественные решения — залог лидерства и цифровой трансформации производств, напомнил на форуме глава региона. Этот принцип положен в основу концепции особой экономической зоны (ОЭЗ) «Южноуральская», решение о создании которой близ Челябинска утверждено на федеральном уровне. В ОЭЗ появятся образцовые с точки зрения эффективности предприятия, выдающие продукцию практически без участия людей, с использованием беспилотного транспорта и отечественных ИT-систем.
Отечественные решения — залог лидерства и цифровой трансформации производств, напомнил на форуме Алексей Текслер.
Перезагрузка ожидает и агрофирмы. Свои подходы к технологиям, в частности, меняют птицеводы. В группу «Черкизово», с которой прошли переговоры на ПМЭФ, входят две крупные областные птицефабрики — «Уралбройлер» и «Уральская мясная компания», решающие сегодня новые экологические и производственные задачи: введены в строй очистные сооружения в поселке Ишалино, а до конца года аналогичные пустят в Муслюмово. Клеточное содержание бройлеров заменяют более современным напольным.
Александр Берестов, руководитель компании «СоюзПищепром», выпускающей муку, изделия из нее и готовые завтраки, предложил губернатору создать особую экономическую зону также для аграрного комплекса, и глава региона поддержал инициативу. Такая стратегия, по общему мнению, стимулирует рост отрасли и позволит успешнее продвигать продукцию на внешние рынки. В том, что спрос на нее высок, Алексей Текслер сам убедился во время визита в Китай. Поэтому новые проекты компании, которые обойдутся ей почти в шесть миллиардов рублей (а это строительство мощностей по выпуску растительного масла в больших объемах и наращивание производства растительных напитков) повысят экспортные возможности и пойдут на пользу всей экономике.
Как и сооружение нового элеватора на 160 тысяч тонн компанией «Ресурс», представляющей федеральный бренд «Увелка». Появление дополнительных возможностей для хранения урожая поддержит растениеводство, поспособствует выравниванию закупочных цен.
Еще одним заметным проектом станет увеличение выпуска натурального лимонада Lapochka индивидуального предпринимателя Антона Балыкова — с одного до четырех миллионов банок в месяц. Не содержащий сахара напиток с Южного Урала уже популярен в разных регионах России, представлен в Беларуси и Казахстане, а складской комплекс и новая продуктовая линия усилят его присутствие на рынках.
Компания «Хлебпром» построит завод, где будут выпекать торты и пирожные, мощностью 1,5 тысячи тонн в месяц. Проект стоимостью 2,5 миллиарда рублей намечено завершить в 2026—2028 годах. Это тоже имиджевая для области стройка: компания, входящая в рейтинг 25 крупнейших производителей кондитерских изделий Азии, Австралии, Африки и России, намерена расширять ассортимент и объемы, для этого готова принять еще 1700 работников.
Возможности Челябинской области заинтересовали и ведущих игроков индустрии гостеприимства, среди которых гостиничный оператор «Космос Отель Групп», открывший отели почти в трех десятках городов страны. Его президент Александр Биба подчеркнул: соглашение с Южным Уралом укрепит устойчивое присутствие фирмы на территориях с высоким туристическим и экономическим потенциалом.
То, что туризм — один из драйверов экономического роста, подтверждают намерения еще одного крупного девелопера, который берется за возведение курорта на озере Увильды, а также спортивно-оздоровительного центра с горнолыжной трассой и школой олимпийского резерва по зимним видам спорта недалеко от Златоуста, на склонах горы Уреньга. Стоимость обоих комплексов с инфраструктурой достигнет рекордных 65 миллиардов рублей. Общий туристический трафик прогнозируется до 450 тысяч человек ежегодно. Это будет существенная прибавка к зафиксированному Росстатом показателю — 1,5 миллиона человек, размещенных в местах отдыха на территории региона в прошлом году.
Кроме того, в соответствии с договоренностью с компанией «ТриА Девелопмент» активизируется придорожный сервис. Инвестор планирует в 2027 году сдать в эксплуатацию сетевую гостиницу «ЗА Челябинск», которая станет первой на Южном Урале в федеральной сети путевых отелей, ориентированных на активных путешественников.
— Это строительство улучшит инфраструктуру для автотуристов. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и развитии подобных проектов, которые способствуют усилению туристической привлекательности региона, — оценивает новый формат отельного бизнеса челябинский губернатор.
Несомненно, эти и другие инвестпроекты пойдут на пользу экономике области. Полный эффект от их реализации ожидается через несколько лет, но отдачу жители Южного Урала начнут ощущать уже в недалекой перспективе.