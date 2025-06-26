Челябинская область заключила на ПМЭФ более 30 соглашений на 200 млрд рублей

Александр Берестов, руководитель компании «СоюзПищепром», выпускающей муку, изделия из нее и готовые завтраки, предложил губернатору создать особую экономическую зону также для аграрного комплекса, и глава региона поддержал инициативу. Такая стратегия, по общему мнению, стимулирует рост отрасли и позволит успешнее продвигать продукцию на внешние рынки. В том, что спрос на нее высок, Алексей Текслер сам убедился во время визита в Китай. Поэтому новые проекты компании, которые обойдутся ей почти в шесть миллиардов рублей (а это строительство мощностей по выпуску растительного масла в больших объемах и наращивание производства растительных напитков) повысят экспортные возможности и пойдут на пользу всей экономике.