МО РФ показало удар ФАБ-1500 по пункту ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные ударили по двум пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области Украины, применив фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщило Минобороны РФ, обнародовав соответствующие кадры.
Целями ВС РФ стали украинские пункты, находившиеся недалеко от донецкого поселка Новоэкономическое и в районе одного из населенных пунктов Днепропетровской области (Министерство обороны не уточнило, какого именно).
На распространенном ведомством видео запечатлена работа российских бойцов в днепропетровском регионе — видны взрывы в результате сброса бомб.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов страны Владимир Рогов ранее сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по позициям ВСУ в Запорожской области, использовав бомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500.