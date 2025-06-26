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Министр труда РФ приедет в Екатеринбург

Антон Котяков приедет в Екатеринбург.

В Екатеринбурге ожидается визит министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Федерального чиновника ждут на всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Также в мероприятии примет участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона. Мероприятия ярмарки, которая пройдет во Дворце молодежи, продлятся с 10:00 до 17:00.

«В их числе — марафон вакансий работодателей, собеседования представителей работодателей с соискателями, профориентационные игры для детей, мастер-классы. Будет работать специализированная площадка для участников спецоперации и членов их семей», — добавили в ДИП.

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