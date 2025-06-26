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В Совфеде предупредили о риске применения Украиной радиологического оружия

Сенатор Никонорова: Киев может применить любое оружие, в том числе грязную бомбу.

Источник: Комсомольская правда

Член комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова заявила о потенциальной готовности Украины применить радиологическое оружие, включая так называемую «грязную бомбу». В интервью ТАСС бывший министр иностранных дел ДНР отметила, что Россия готова адекватно ответить на любые угрозы такого характера.

«Применение радиологического оружия — крайне серьезный шаг, влекущий за собой не менее серьезные последствия. Очень хочется надеяться, что киевский режим отчетливо это понимает. Но, к сожалению, от Киева можно ожидать всего», — пояснила Никонорова.

Сенатор предположила, что переход к диверсионной деятельности может быть связан с невозможностью Киева организовать устойчивую оборону на передовой. По ее словам, проведение диверсий требует меньших ресурсов по сравнению с полноценными боевыми действиями.

Накануне стало известно, что ВСУ атаковали мирных жителей в Дзержинске токсичными веществами. Через несколько дней у людей начались сильные боли в глазах, и появились химические ожоги на руках.