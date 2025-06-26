В Совфеде предупредили о риске применения Украиной радиологического оружия

«Применение радиологического оружия — крайне серьезный шаг, влекущий за собой не менее серьезные последствия. Очень хочется надеяться, что киевский режим отчетливо это понимает. Но, к сожалению, от Киева можно ожидать всего», — пояснила Никонорова.