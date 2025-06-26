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В МО РФ назвали регионы, подвергшиеся атаке ВСУ ночью

Очередную ночную атаку украинских террористов на российские регионы отразили системы противовоздушной обороны.

Очередную ночную атаку украинских террористов на российские регионы отразили системы противовоздушной обороны. Было уничтожено 50 вражеских беспилотников над восьмью регионами, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пояснили в МО РФ.

Почти половина (23 штуки) воздушных целей была сбита над Курской областью, вдвое меньше — над Ростовской (11). Еще шесть уничтожили в небе над Брянской обалстью. По три БПЛА террористы отправили в направлении Белгородчины и Московской области. Причем, два беспилотника пытались атаковать Москву.

На подлете к Крыму ПВО сбила два беспилотника. В Мордовии и Калужской области обнаружили и подавили по одному БПЛА.

Накануне российские системы ПВО уничтожили над российскими регионами 18 БПЛА.

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