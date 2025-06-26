В МО РФ назвали регионы, подвергшиеся атаке ВСУ ночью

Очередную ночную атаку украинских террористов на российские регионы отразили системы противовоздушной обороны. Было уничтожено 50 вражеских беспилотников над восьмью регионами, сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пояснили в МО РФ.
Почти половина (23 штуки) воздушных целей была сбита над Курской областью, вдвое меньше — над Ростовской (11). Еще шесть уничтожили в небе над Брянской обалстью. По три БПЛА террористы отправили в направлении Белгородчины и Московской области. Причем, два беспилотника пытались атаковать Москву.
На подлете к Крыму ПВО сбила два беспилотника. В Мордовии и Калужской области обнаружили и подавили по одному БПЛА.
Накануне российские системы ПВО уничтожили над российскими регионами 18 БПЛА.