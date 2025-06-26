Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1219-й

8:13 ВС РФ нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
8:09 Завершение эскалации на Ближнем Востоке может положительно повлиять на ситуацию на Украине, заявил в интервью CNBC спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Мы надеемся, что люди посмотрят на случившееся в Иране и скажут: “Мы также хотим стать частью мирного процесса”. Мы надеемся, что это приведет к очень-очень-очень хорошим событиям в урегулировании между Россией и Украиной», — отметил он.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией России. Больше всего — 23 дрона — сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московским регионом. Еще два БПЛА сбили над Крымом и по одному — над Калужской областью и Мордовией.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1219-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.