Над Россией сбили 50 беспилотников. Военная операция, день 1219-й

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над территорией России. Больше всего — 23 дрона — сбили над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московским регионом. Еще два БПЛА сбили над Крымом и по одному — над Калужской областью и Мордовией.