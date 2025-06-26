Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Кроме того, два авиаудара зафиксированы в районе населённого пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. Там российская авиация задействовала три боеприпаса типа ФАБ-500, также снабжённых модулями коррекции. Объектом поражения выступил пункт временного размещения украинских сил.