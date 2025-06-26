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Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли серию точечных авиаударов по позициям украинских формирований в двух регионах. По данным Министерства обороны РФ, в результате применения корректируемых боеприпасов поражены укрепления и временные пункты размещения личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Момент удара. Видео © Telegram / Zvezdanews.

Один из ударов выполнен в районе населённого пункта в Днепропетровской области. Использована авиабомба ФАБ-1500, оснащённая модулем планирования и коррекции. Целью стал укреплённый объект, на котором размещались подразделения противника.

Кроме того, два авиаудара зафиксированы в районе населённого пункта Новоэкономическое в Донецкой Народной Республике. Там российская авиация задействовала три боеприпаса типа ФАБ-500, также снабжённых модулями коррекции. Объектом поражения выступил пункт временного размещения украинских сил.

А ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении опорного пункта Вооружённых сил Украины в Сумской области. Удар нанёс расчёт артиллерийского орудия «Мста-Б» тульских десантников. Пункт был обнаружен средствами воздушной разведки в лесном массиве вблизи населённого пункта Юнаковка.