«СВ»: ВСУ несут огромные потери на теткинском и глушковском направлениях

Украинские войска несут колоссальные потери на теткинском и глушковском направлениях, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
По данным источников канала, из-за потерь противнику пришлось снизить активность на перечисленных направлениях, чтобы доукомплектовать свои штурмовые группы.
«На фоне колоссальных потерь на теткинском и глушковском направлениях враг снизил активность, сосредоточив усилия на доукомплектовании штурмовых групп недавно мобилизованными украинцами, прошедшими краткосрочную подготовку», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери под Сумами.