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«СВ»: ВСУ несут огромные потери на теткинском и глушковском направлениях

По информации источников канала, противник вынужден доукомплектовывать штурмовые группы недавно мобилизованными украинцами.

Источник: Аргументы и факты

Украинские войска несут колоссальные потери на теткинском и глушковском направлениях, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

По данным источников канала, из-за потерь противнику пришлось снизить активность на перечисленных направлениях, чтобы доукомплектовать свои штурмовые группы.

«На фоне колоссальных потерь на теткинском и глушковском направлениях враг снизил активность, сосредоточив усилия на доукомплектовании штурмовых групп недавно мобилизованными украинцами, прошедшими краткосрочную подготовку», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что элитный полк спецназа ВСУ «Рейнджерс» понес тяжелые потери под Сумами.