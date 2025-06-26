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Ван И: Пекин рассчитывает, что КНР и США найдут верный путь сосуществования

Ван И отметил, что для КНР ключевыми остаются принципы взаимного уважения и мирного сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Пекин рассчитывает, что Китайской Народной Республике и Соединенным Штатам удастся найти верный путь сосуществования между двумя государствами. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И в ходе своей встречи с профессором Грэхамом Аллисоном из Гарвардского Университета, проходящей в Пекине. Его слова приводит китайское МИД.

В среду в Пекине состоялась встреча Ван И и профессора Грэхама Аллисона из Гарвардского Университета.

«Мы надеемся, что США будут работать с Китаем, чтобы решить коренную проблему взаимного восприятия и застегнуть первую пуговицу в отношениях, а затем найти правильный способ для двух крупных держав сосуществовать друг с другом в соответствии с тремя принципами китайско-американских отношений», — сообщил дипломат.

Ван И подчеркнул, что Пекину и Вашингтону важно сформировать новую модель взаимодействия, регулирующую будущие отношения между странами. Он также отметил, что для КНР ключевыми остаются принципы взаимного уважения, мирного сотрудничества и взаимной выгоды.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявлял, что Китай не намерен вступать в торговую войну с Америкой, а, напротив, заинтересован в развитии экономического партнерства. В то же время он подчеркнул, что Пекин не опасается возможного противостояния с Вашингтоном.