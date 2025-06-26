Ван И: Пекин рассчитывает, что КНР и США найдут верный путь сосуществования

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявлял, что Китай не намерен вступать в торговую войну с Америкой, а, напротив, заинтересован в развитии экономического партнерства. В то же время он подчеркнул, что Пекин не опасается возможного противостояния с Вашингтоном.