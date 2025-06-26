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Евразийский форум с участием Путина и других лидеров государств начинается в Минске

Евразийский экономический форум стартует в Минске 26 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 26 июня начинает работу IV Евразийский экономический форум с участием президента России Владимира Путина и других лидеров государств.

Евразийский форум будет проходить 26−27 июня в Минском международном выставочном центре. Напомним, работа форума приурочена к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав стран-членов Евразийского экономического союза.

В 2025-м председательство в органах ЕАЭС принадлежит Беларуси. В связи с этим и площадкой для проведения международного саммита стал Минск.

Ранее в пресс-службе ЕЭК информировали о том, что темой евразийского форума станет стратегия евразийской экономической интеграции, ее итоги и перспективы.

Ранее мы писали о том, что Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет по видеосвязи.

А еще Лукашенко сказал, что Беларусь сделает как председатель ЕАЭС.

Тем временем Лукашенко обратился к прокурорским работникам, напомнив о принципе неотвратимости наказания.