Евразийский форум с участием Путина и других лидеров государств начинается в Минске

В Минске 26 июня начинает работу IV Евразийский экономический форум с участием президента России Владимира Путина и других лидеров государств.
Евразийский форум будет проходить 26−27 июня в Минском международном выставочном центре. Напомним, работа форума приурочена к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав стран-членов Евразийского экономического союза.
В 2025-м председательство в органах ЕАЭС принадлежит Беларуси. В связи с этим и площадкой для проведения международного саммита стал Минск.
Ранее в пресс-службе ЕЭК информировали о том, что темой евразийского форума станет стратегия евразийской экономической интеграции, ее итоги и перспективы.
Ранее мы писали о том, что Путин, Токаев и Жапаров приедут на форум ЕАЭС в Минск, а Пашинян будет по видеосвязи.
А еще Лукашенко сказал, что Беларусь сделает как председатель ЕАЭС.
Тем временем Лукашенко обратился к прокурорским работникам, напомнив о принципе неотвратимости наказания.