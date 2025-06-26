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Белоусов: военно-политическая ситуация в мире остается сложной

Военно-политическая ситуация имеет тенденцию к ухудшению, заявил министр обороны РФ на Совещании министров обороны государств — членов ШОС в Циндао.

Источник: Аргументы и факты

В сфере политики и военных дел в мире наблюдается обострение ситуации, которая имеет тенденцию к ухудшению, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на встрече министров обороны государств-членов ШОС в Циндао.

«Современная военно-политическая ситуация в мире остаётся напряжённой и имеет тенденцию к ухудшению. Геополитические противоречия обострились. Фундаментальные основы стратегической стабильности разрушаются. Конфликтный потенциал растёт с угрожающей скоростью. На этом фоне роль международных институтов, призванных обеспечивать стабильность в мире, упала до недопустимого уровня», — сказал Белоусов.

Глава Министерства обороны Российской Федерации подчеркнул, что эти события являются результатом «разрушительной политики объединённых западных стран, направленной на поддержание своего глобального превосходства».

«В мире возникает множество зон напряжённости, в том числе в регионах, где действует Шанхайская организация сотрудничества и в прилегающих к ним территориях», — добавил Белоусов.

В складывающихся условиях необходимо укреплять взаимодействие в рамках ШОС и нейтрализовать попытки недружественных сил разрушить сложившиеся в Организации многолетние связи, заключил министр обороны.

Ранее в Китае министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл переговоры с главой военного ведомства КНР Дун Цзюнем.

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