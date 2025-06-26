WSJ: Безос пытается извлечь выгоду для Blue Origin из ссоры Трампа и Маска

Основатель и владелец космической компании Blue Origin Джефф Безос, воспользовавшись ссорой президента США Дональда Трампа с миллиардером и главой SpaceX Илоном Маском, пытается получить новые госконтракты. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета Wall Street Journal.
По словам собеседника издания, Безос дважды в этом месяце говорил с Трампом, а генеральный директор Blue Origin встречался в Белом доме с главой администрации Трампа.
«По крайней мере в некоторых беседах с Трампом и его командой Безос и другие руководители Blue Origin призывали к заключению дополнительных госконтрактов», — пишет американская газета.
Источники WSJ утверждают, что руководители Blue Origin еще с лета 2024 года выражали обеспокоенность, что близость Маска к Трампу может повлиять на доступ компании к госконтрактам.
По данным издания, на одной из встреч Безос и Трамп обсудили пилотируемую миссию на Луну. Американский лидер хочет, чтобы она состоялась в период его президентства.
Ранее стало известно, что Белый дом поручил Пентагону и НАСА собрать подробную информацию о многомиллиардных контрактах с компанией SpaceX. Произошло это после публичного конфликта между Трампом и Маском.
Напомним, Безос заявлял, что не видит угрозы для Blue Origin со стороны Маска и Трампа.