Главные новости 26 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 июня 2025 года.
Генпрокуратура выступила с иском против задержанного госсекретаря Дагестана
Генеральная прокуратура выступила с гражданским иском против госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Его задержали по делу о хищениях во время приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг». Кроме Магомедова, по иску еще семь ответчиков, в том числе его сын и три дочери.
Президент Бразилии призвал Трампа быть «главой государства»
Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом меньше присутствовать в Сети и больше времени уделять государственным делам — «заботиться о мире». Президент Бразилии напомнил, что в США уже был глава, которому были не интересны потребности страны.
Российской ученой в США предъявили обвинения в контрабанде
Гражданке России Ксении Петровой генпрокуратура штата Массачусетс предъявила обвинения в контрабанде лягушек в США, а также в сокрытии фактов и даче ложных показаний. Ученая находится под залогом. Обвинение в контрабанде грозит ей наказанием в виде тюремного заключения сроком на 20 лет и штрафом.
Рютте обвинили в «раболепном отношении» к Трампу
Раздражение политиков и высокопоставленных чиновников на саммите НАТО в Гааге вызвало раболепие генсекретаря альянса Марка Рютте перед президентом США Дональдом Трампом. Один из участников саммита рассказал СМИ, что Рютте излишне «подлизывался» к американскому политику и назвал его «папочкой»
В Армении арестовали архиепископа, выступающего против Пашиняна
Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Баграта Галстаняна, который является политическим оппонентом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Адвокат задержанного заявил, что будет обжаловать решение суда. Баграт Галстанян — один из лидеров акций протестов, участники которых требуют отставки Пашиняна.