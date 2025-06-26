Главные новости 26 июня 2025 года

Генеральная прокуратура выступила с гражданским иском против госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Его задержали по делу о хищениях во время приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг». Кроме Магомедова, по иску еще семь ответчиков, в том числе его сын и три дочери.